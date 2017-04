Prosegue la programmazione di Teatro Akropolis

GENOVA. 8 APR. Nella settimana tra il 10 e il 16 aprile 2017 prosegue l’ottava edizione del festival Testimonianze ricerca azioni, ideato da Teatro Akropolis, con quattro appuntamenti: il convegno nazionale Trame nascoste dedicato al filosofo Giorgio Colli, una lettura pubblica e due spettacoli.

Il primo riguarda il convegno nazionale Trame nascoste che si tiene il 13 e 14 aprile a Palazzo Ducale, due giorni per celebrare il filosofo Giorgio Colli a cento anni dalla sua nascita e soprattutto per verificare l’attualità del suo pensiero. Ne parleranno, tra gli altri, Massimo Cacciari, Giuliano Campioni, Marco Martinelli, Carlo Sini, Andrea Tonni e Luca Torrente, moderati da Enrico Testa.

Giovedì 13 aprile a Villa Bombrini, il fondatore del Teatro delle Albe Marco Martinelli esegue una lettura pubblica in prima regionale del suo Farsi luogo. Varco al teatro in 101 movimenti, libro nato in seguito all’esperienza vissuta da Martinelli a Scampia, uno dei quartieri più degradati di Napoli, dove fra difficoltà e tensioni ha portato il suo teatro.

Mentre il giorno dopo, venerdì 14 aprile, Massimiliano Civica riporta il pubblico all’Akropolis, dove presenta la lezione-spettacolo su Eduardo De Filippo Parole imbrogliate.

Sabato 15 aprile si torna alla danza con Re-garde_des jours anciens di e con Francesco Colaleo e Maxime Freixas, spettacolo dedicato allo sguardo e ai condizionamenti culturali, vincitore dei Premi Outlet, Cortoindanza e Tobina Festival.

FRANCESCA CAMPONERO

Info e biglietteria: tel. 329.1639577 (anche con sms, tutti i giorni dalle 10 alle 20) – email: info@teatroakropolis.com

Ingressi: intero 12 €, ridotto 10 € (under 28, over 65, Green Card, operatori teatrali)