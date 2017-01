GENOVA. 8 GEN. Ancora caos nei pronto soccorso genovesi. Ieri il presidente della commissione regionale Sanità Matteo Rosso ha verificato di persona la situazione al San Martino. Ecco il report del coordinatore regionale di Fratelli d’Italia.

“Ieri – ha spiegato Rosso – insieme a Giacomo Robello, coordinatore infermieristico, sono venuto per una visita senza preavviso al pronto soccorso dell’ospedale San Martino e la situazione che inizialmente era tranquilla si è rapidamente trasformata in caotica sia per i tantissimi pazienti sia per i sanitari davvero attivissimi. Ho verificato con attenzione le condizioni delle stanze e anche dei servizi igienici, ho preso parecchi appunti parlando con il personale sanitario e con i pazienti e lunedì incontrerò il Presidente Giovanni Toti e l’assessore alla Sanità Sonia Viale, che so che sono entrambi molto sensibili ai problemi della nostra sanità, per riferirgli quanto ho visto e sono certo che faranno tutto il possibile nel più breve tempo per migliorare la situazione. Scriverò anche al Direttore Generale dell’Ospedale una lunga lettera affinché valuti la possibilità di prendere alcuni provvedimenti che a mio parere potrebbero migliorare fin da subito l’accoglienza per i pazienti e le condizioni lavorative di tutto il personale sanitario che lavora in condizioni assai difficili”.