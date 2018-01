Progetto: viale Brigate Partigiane come avenue des Champs Élysées

Idea per un progetto. Come erano una volta, con le aiuole al centro. Oppure come l’avenue des Champs Élysées anche per rendere più piacevole il passeggio e incrementare lo sviluppo commerciale?

Un giovane utente del gruppo Fb “Genova contro il degrado..”, che si è laureato all’Università in Progettazione di Aree verdi e del Paesaggio, oggi ha lanciato la proposta-sfida sui social network pubblicando una foto dei celebri viali parigini e una di viale delle Brigate Partigiane prima degli interventi sulla zona della foce del Bisagno.

L’idea potrebbe valere anche per il prolungamento verso viale Brigata Bisagno.





“Andrò contro corrente – ha spiegato il giovane utente Fb – ma se potessi decidere come rendere viale delle Brigate Partigiane non ritornerei alla disposizione degli anni 60/70 composta da aiuole centrali, alla quale senza dubbio andrebbe fatta un maestosa manutenzione – e quale sarebbe la fruizione di un’isola in mezzo al traffico?

Mi ispirerei invece agli Champs Élysées, spostando la carreggiata nell’asse centrale, allargando i marciapiedi e inserendo due filari alberati, con al di sotto qualche siepe.

In questo modo si valorizzerebbero i percorsi pedonali di ambo i lati e le relative attività commerciali ne gioverebbero, infatti si avrebbe un filtro verde(scegliendo a regola d’arte le specie vegetali alberate tenenendo conto della resistenza agli inquinanti e alla capacità di trattenere le polveri sottili) che aumenterebbe la vivibilità e la piacevolezza del passeggiare lungo i negozi.

Vorrei avere un vostro parere prima di fare una prova di progetto”.

E voi che ne pensate?