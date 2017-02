LA SPEZIA 11 FEB. Seduta di rifinitura mattutina ieri per lo Spezia di mister Di Carlo in vista della sfida esterna contro la Pro Vercelli in programma domani, alle ore 15:00, sul manto sintetico del ‘Silvio Piola’.

Al termine dell’allenamento, il tecnico cassinate ha diramato la lista dei convocati: dopo una prima parte di settimana dedicata al lavoro personalizzato, sono tornati pienamente a disposizione Piu, Pulzetti e Sciaudone. Ecco la lista degli aquilotti che sfideranno i piemontesi:

PORTIERI: 1.CHICHIZOLA, 12.PAGNINI, 22.FONTANA, 33.VALENTINI A.

DIFENSORI: 3.VALENTINI N., 5.DE COL, 6.CECCARONI, 17. MIGLIORE, 20.DATKOVIC, 24.VIGNALI

CENTOCAMPISTI: 7.SCIAUDONE, 8.SIGNORELLI, 14.DJOKOVIC, 15.ERRASTI, 25.MAGGIORE, 30.PULZETTI

ATTACCANTI: 10.PICCOLO, 11.BAEZ, 18.OKEREKE, 21.FABBRINI, 23.PIU, 26.MASTINU, 29.GRANOCHE