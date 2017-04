Pro Vercelli-Entella, formazione: Caputo-Catellani in avanti

GENOVA 8 APR. Rifinitura mattutina ieri con il manto sintetico del Comunale ancora caldo per la sfida di Primavera Tim Cup contro la Roma. Nessuna novità per quanto riguarda l’infermeria: tutti abili e arruolati i biancocelesti, fatta eccezione per il lungodegente Joel Baraye.

La squadra di mister Breda tenterà dunque di conquistare in Piemonte tre punti fondamentali per la conquista di un posto per gli spareggi in serie A.

Ecco nel dettaglio i giocatori convocati in vista della trasferta a Vercelli:

PORTIERI: Iacobucci, Paroni.

DIFENSORI: Ceccarelli, Pellizzer, Benedetti, Belli, Pecorini, Sini, Filippini.

CENTROCAMPISTI: Ardizzone, Moscati, Palermo, Troiano, Ammari, Tremolada, Zaniolo.

ATTACCANTI: Mota Carvalho, Catellani, Caputo, Diaw.