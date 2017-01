Principio d’incendio sul relitto della Costa Concordia

GENOVA. 19 GEN. Oggi pomeriggio alle 16.30 circa i vigili del fuoco di Genova sono stati chiamati per un intervento presso i cantieri navali sulla nave Concordia per un principio di incendio.

Durante le operazioni di smantellamento dello scafo, per cause in via di accertamento, una condotta ha preso fuoco.

Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco in servizio di vigilanza e l’opera della partenza inviata dal Comando, ha permesso di contenere il rogo e mettere in sicurezza il cantiere.

Gli operai a bordo erano stati evacuati ed a operazioni concluse sono stati fatti rientrare sul posto di lavoro. Non si lamentano feriti.

Sul posto oltre la prima partenza è stato utilizzato anche il carro autoprotettori per la riserva di aria respirabile.