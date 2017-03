Principato di Seborga, in due si contendono la corona

IMPERIA. 1 APR. Sono due i candidati a diventare Principe di Seborga: Marcello I, al secolo Marcello Menegatto, 38 anni, attuale principe, e Mark Dezzani, 55 anni, radiofonico di origine inglese.

L’antico borgo medievale alle spalle di Bordighera, autoproclamatosi Principato di Seborga, dagli anni Sessanta del secolo scorso rivendica la propria indipendenza dallo Stato italiano, sulla base di documenti storici.

Le elezioni si terranno il prossimo 23 aprile. I loro nomi sono stati scelti dal Consiglio dei Priori e dal Consiglio della Corona che si sono riuniti in camera comune.

Quattro erano state le candidature. Oltre ai due si sono presentati: Ermes Fogliarino, attuale consigliere della Corona per le Politiche Ambientali e il Territorio che, però, ha ritirato la propria candidatura, per appoggiare Menegatto e l’avvocato di Caserta, Nicola Corcioni, la cui candidatura è stata dichiarata inammissibile, in quanto non abitante a Seborga.