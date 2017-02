Primazona Winter Contest: oltre 140 imbarcazioni per il secondo atto

GENOVA. 1 FEB. Secondo week end per la 18a edizione del Primazona Winter Contest, il campionato invernale ligure promosso dall’assessorato allo sport della Regione Liguria con regia affidata allo Yacht Club Italiano in collaborazione con i Circoli Velici Genovesi e con il coordinamento della I-Zona FIV. Dopo l’apertura sabato e domenica scorsi con protagonista il vento, troppo presente (tramontana 30-35 nodi) o quasi assente, appuntamento ancora una volta riservato alle classi 470, 420, 4.7, D-One Laser Standard e Laser Radial. Solo una prova per i 470, vinta dai talentuosi Matteo Capurro e Matteo Puppo dello Yacht Club Italiano, e quindi per quasi tutti i partecipanti si tratterà di un nuovo inizio, dopo esser stati costretti a far ritorno domenica scorsa alla Scuola di Mare “Beppe Croce” per l’impossibilità di completare il percorso. La partecipazione sarà superiore, la stima è di circa 140 imbarcazioni con un incremento soprattutto tra i 420. Saranno presenti anche i prodotti Latte Tigullio e Grondona per riscaldare atleti, tecnici e dirigenti durante la manifestazione. In acqua, come sempre, un imponente numero di mezzi addetti alla sicurezza. Il primo via, sabato, verrà dato alle 13: il giorno successivo, invece, equipaggi pronti a confrontarsi a partire dalle 11. Sabato 11 e domenica 12 febbraio chiusura riservata agli Optimist. Per loro, le iscrizioni chiuderanno lunedì prossimo. Per il più giovane arrivato, in queste categoria, sarà assegnato il Trofeo perpetuo Marina Gelmi Fornaciari in memoria della dirigente I-Zona prematuramente scomparsa nel 2016.