Prima storica medaglia tra le nere per Lanterna Taekwondo

GENOVA. 27 MAR. Daniele Manzo conquista la medaglia di bronzo ai Tricolori Cadetti A di Pesaro. Nella categoria 61 kg, l’alfiere della Lanterna Taekwondo ha superato bene il turno nei quarti di finale per 37-22 prima di cedere di misura (19-22) in semifinale. Grande soddisfazione per il maestro Fabrizio Terrile ed il suo staff. “Dopo le sei medaglie tra le cinture rosse junior femminili, vinte da Isabella Bottino e Annalisa Vignola, raggiungiamo il podio per la prima volta anche tra le nere. Complimenti a Daniele perché ha avuto il giusto atteggiamento nel corso dei combattimenti ed ha meritato quest’importante traguardo”. Per Francesco Bottino, nella -57 kg, prestazione condizionata da uno stato influenzale e uscita al primo turno contro l’avversario poi risultato vincitore del bronzo. Prossimo appuntamento sarà l’Interregionale Liguria del 22-23 aprile al Palacus di Genova dove la Lanterna Taekwondo sarà presente con 35 iscritti.