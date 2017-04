GENOVA. 7 APR. CGIL, CISL, UIL e ARCI Genova alle 16 di oggi organizzano un presidio davanti alla sede della la Prefettura in Largo Lanfranco 1 per chiedere l’approvazione della legge di riforma della cittadinanza, ancora ferma al Senato, con l’obiettivo di consentire a migliaia di giovani nati e cresciuti in Italia, figli di immigrati che hanno scelto di vivere nel nostro Paese, di essere riconosciuti come cittadini italiani.

Inoltre, il presidio sarà anche una manifestazione di protesta dei sindacati e di Arci che esprimono dissenso ai decreti Minniti-Orlando su immigrazione e sicurezza. Il ministro dell’Interno, infatti, oggi sarà a Genova per incontrare i sindaci di Anci.