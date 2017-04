GENOVA. 7 APR. CGIL, CISL, UIL e ARCI Genova, organizzano per Venerdi 7 aprile alle ore 16.00 un presidio sotto la Prefettura in Largo Lanfranco, 1 per chiedere l’approvazione della legge di riforma della cittadinanza, ancora ferma al Senato, con l’obiettivo di consentire a migliaia di giovani nati e cresciuti in Italia, figli di immigrati che hanno scelto di vivere nel nostro Paese, di essere riconosciuti come cittadini italiani, e per esprimere il loro dissenso ai decreti Minniti-Orlando su immigrazione e sicurezza.