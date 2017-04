Presentazione libro “Cesare Viazzi, 50 anni di giornalismo”

GENOVA. 11 APR. Domani pomeriggio, mercoledì 12 aprile 2017 alle ore 17.30 presso la Biblioteca Universitaria di Genova Hotel Colombia – Via Balbi 40 sarà presentato il libro “Cesare Viazzi, 50 anni di giornalismo”. L’incontro in ricordo del giornalista Cesare Viazzi creato in collaborazione con SOCIETÀ “DANTE ALIGHIERI” Comitato di Genova sarà l’occasione per ripercorrere cinquant’anni di storia dell’informazione scritta e parlata. Ad eso parteciperanno: Francesco De Nicola, docente universitario e presidente del Comitato di Genova della Società DanteAlighieri, Pier Antonio Zannoni, giornalista Rai, Ilaria Cavo, Assessore alla Cultura della Regione Liguria. Coordinerà Anita Ginella, già docente all’Università di Genova.

Rivivendo la vicenda professionale di Cesare Viazzi, si comprende che cosa significhi fare giornalismo in modo serio e rigoroso, coinvolgente e accattivante: emerge il fascino di questa professione che risulta appassionante, entusiasmante e avventurosa, ma anche complessa, delicata, totalizzante e tiranna.

Nell’arco della sua lunga attività professionale di giornalista RAI Cesare Viazzi, ha affrontato, oltre alla cronaca quotidiana, molti avvenimenti importanti: dall’invasione sovietica di Praga agli anni di piombo a Genova, dall’alluvione di Firenze alla morte di Alfredino Rampi, dai Festival della canzone di Sanremo a quelli del cinema di Cannes. Francesco De Nicola metterà in rilievo l’influente ruolo di Cesare Viazzi nella vita culturale genovese, la sua attività di consigliere della Dante Alighieri e lo stile e il rigore con i quali scrisse molti saggi sul teatro dialettale e sulla storia di Genova.





FRANCESCA CAMPONERO