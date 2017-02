Presentato il 29° Torneo di judo “Genova Città di Colombo”

GENOVA. 23 FEB. Sabato e domenica prossimi il Marassi Judo organizza la 29° edizione del Torneo Internazionale di judo “Genova Città di Colombo”. Appuntamento ormai storico, fiore all’occhiello per il Comune di Genova, ente patrocinatore, vista la straordinaria capacità attrattiva. Al PalaStadium della Fiumara, si confronteranno infatti oltre 1.520 atleti in arrivo da tutte le regioni d’Italia assieme alle rappresentative di Argentina, Belgio, Francia, Principato di Monaco, Russia, Spagna, Svizzera e Ungheria.

Sui tatami predisposti dalla società del presidente Rosario Valastro, si alterneranno circa 820 atleti della classe Cadetti maschili e femminile (nati tra il 2000 e il 2002), 500 atleti della classe Juniores maschili e femminile (nati tra il 1997 e il 1999) e circa 200 atleti della classe Esordienti B maschili e femminile (nati nel 2003 e nel 2004). Per la Svizzera, la rappresentativa straniera più numerosa con ben 80 atleti, la gara genovese sarà valida per la selezione della Nazionale. La Francia conta sulla presenza della quotata scuola di judo di Marsiglia. L’Argentina è all’esordio assoluto al “Genova Città di Colombo” ed arriva oggi nel capoluogo ligure con un atleta.

Nel corso della presentazione, oggi a Palazzo Tursi, Rosario Valastro ha sottolineato “l’enorme soddisfazione del Marassi Judo e della città. Abbiamo dovuto dire di no a 90 atleti, perché i numeri sono già ora di complessa gestione. Ventidue ore di confronti, una vera e propria maratona di incontri che prevedono l’allestimento di ben 6 tatami. Da Genova, in questi 29 anni, sono passati i vincitori dei Mondiali e delle Olimpiadi”. Per il consigliere comunale con delega allo Sport, Stefano Anzalone, si tratta di “un grande momento per il Judo nazionale e internazionale e per l’intera città di Genova. Noi lo sosteniamo concretamente e in maniera convinta anche perché questo torneo mette insieme normodotati e diversamente”. Alla presentazione, sono inoltre intervenuti il delegato del Coni Genova Antonio Micillo, il presidente del CIP Gaetano Cuozzo e il vicepresidente Fijlkam Liguria Danilo Buzzi. Dario Della Gatta, presidente del COL degli European Para Youth Games 2017, ha evidenziato la presenza del Judo in occasione del grande appuntamento internazionale che si svolgerà dal 9 al 15 ottobre in Liguria.

Il programma, ogni giorno dalle 9 alle 20, prevede sabato Cadetti, domenica gli Juniores (mattina) ed Esordienti B (pomeriggio). I punteggi conseguiti nel corso del “Genova Città di Colombo” varranno in vista delle future convocazioni per Europei e Mondiali giovanili. Un’occasione unica per mettersi in mostra nella prova più partecipata del Grand Prix Italia. A Genova sarà anche presente la commissione nazionale attività giovanile della FIJLKAM.

Venerdì, dalle 18 alle 20, il collegiale diretto dallo stesso Valastro, in qualità di direttore sportivo della Federazione Italiana Ciechi e Ipovedenti, assieme al maestro argentino Daniel Paravicino. Proprio i judoka della Fispic costituiscono la novità assoluta di un torneo internazionale che per la prima volta si apre agli atleti con disabilità. Sabato mattina, a partire dalle 8, aggiornamento riservato a tutti gli ufficiali di gara diretto dagli internazionali Mario Daminelli e Stefano Piccoli.

Dopo 29 anni, il Marassi Judo continua la sua opera instancabile di promozione del Judo a Genova. Per il torneo “Genova Città di Colombo” ancora una volta risulta esser fondamentale la coesione e lo staff di dirigenti, tecnici e genitori della società genovese che, a livello organizzativo, è nota in tutta Italia anche per il Torneo Master della Lanterna (12 marzo) e per il Torneo di Natale. La palestra del Centro Sportivo Marassi Judo è in passo Centurione Bracelli al numero 5 (tel. 010.871210).