GENOVA. 25 MAR. Ieri a Palazzo Ducale è stata presentata l’Ottava edizione del festival Testimonianze ricerca azioni di Teatro Akropolis che si svolgerà a Genova fino al 7 maggio.

Un festival che prosegue “la sua ricerca dell’essenziale”con la proposta di convegni, spettacoli, concerti, incontri, laboratori, progetti in residenza e una festa.

Tra gli ospiti di quest’anno figurano Marco Martinelli, Massimiliano Civica, la Compagnia Civilleri/Lo Sicco, Bernardo Casertano, Lorenzo Gleijeses, ma grande attenzione va prestata anche ai due convegni nazionali dedicati a Giorgio Colli e al Convegno di Ivrea, intitolati rispettivamente Trame nascoste e Ivrea Cinquanta (a cura e da un’idea di Marco De Marinis), a cui parteciperanno studiosi come Massimo Cacciari, Carlo Sini, Giuliano Campioni, Andrea Tonni, Marco De Marinis, artisti come Gabriele Vacis, Pippo Delbono, Valter Malosti. Anche quest’anno sarà presentato il volume edito da AkropolisLibri e presentato in concomitanza con il festival. Il volume raccoglie interventi teorici degli artisti, dei critici e degli intellettuali a diverso titolo attivi nel dibattito contemporaneo sul teatro e l’arte in genere.

L’ottava edizione del festival Testimonianze ricerca azioni ospita venti spettacoli in scena dal 5 aprile al 6 maggio, alcuni dei quali in prima assoluta, uno in anteprima, molti altri in prima regionale, nella sede di Teatro Akropolis (via Mario Boeddu 10, Sestri Ponente), a Villa Rossi Martini (piazza Poch, Sestri Ponente), a Villa Durazzo Bombrini (via Muratori, Cornigliano) e a Palazzo Ducale. Si comincia mercoledì 5 aprile al Teatro Akropolis con a(s)solo di Bernardo Casertano, che presenta in anteprima la sua performance sulla solitudine ispirata al Caligola di Albert Camus.

Prosegue anche quest’anno il Progetto Maia, nato per valorizzare la danza contemporanea ligure e per rispondere alle numerose istanze dei danzatori professionisti indipendenti del territorio. Alla luce di un insieme di criticità che la danza contemporanea vive in Liguria, Teatro Akropolis ha scelto di chiamare a raccolta la comunità dei danzatori indipendenti del territorio al fine di creare un tavolo di lavoro permanente per trovare soluzioni condivise.

Il festival è realizzato grazie al sostegno dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Genova, Società per Cornigliano e Palazzo Ducale – Fondazione per la Cultura, alla collaborazione, fra gli altri, di Centro Studi Alessandro Fersen, Museo Biblioteca dell’Attore, Università di Genova, Università di Bologna, Conservatorio Niccolò Paganini, Clec, Associazione Arbalete, Informagiovani, Network Anticorpi XL, Associazione Sarabanda e Officine Papage. Il festival ha inoltre il patrocinio della Regione Liguria. Inoltre partecipa al bando performingarts della Compagnia di San Paolo.

FRANCESCA CAMPONERO