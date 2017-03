Presentata l’app “Sos sordi” che localizza richiedente aiuto

GENOVA. 24 MAR. Questa mattina in Questura a Genova è stata presentata una app per agevolare la gestione delle richieste di soccorso delle persone sorde.

Si tratta di “Sos sordi”, progetto nazionale ideato dal Ministero dell’Interno insieme all’Ente nazionale per la protezione e l’assistenza dei sordi e in collaborazione con Aci Global.

La nuova app permette, in tempo reale, di localizzare il richiedente, poi grazie a sei diverse icone chiede all’utente di indicare anche il tipo di emergenza: ladri in casa, aggressione/rissa, rapina a mano armata, violenza su donne, suicidio, violenza su minore.

A presentare il progetto sono stati il primo dirigente di polizia Alessandra Bucci e dall’ispettore capo Simona Sugo responsabili della centrale operativa della questura.

Presenti esponenti di tutte le altre questure liguri e Giuseppe Corsini consigliere nazionale dell’Ente nazionale sordi e responsabile del progetto, Ezio Lubrano presidente Ens Regione Liguria.

Le persone sorde sono cittadini e utenti come tutti gli altri ma con un enorme svantaggio comunicativo-relazionale che impedisce l’utilizzo dei normali canali di accesso alla comunicazione e all’informazione per

il normale svolgimento delle attività quotidiane.

Nella vita quotidiana le persone sorde sono costrette a rivolgersi a parenti, amici o estranei anche per poter effettuare semplici telefonate personali: in una situazione di emergenza ciò diviene ancora più problematico, dove è un dovere garantire l’autonomia della persona con disabilità, l’accesso all’informazione e alla comunicazione, così come sancito dalla Convenzione Onu sui Diritti delle Persone con Disabilità.

Il progetto mira ad abbattere le barriere della comunicazione per consentire alle persone sorde di gestire la propria vita in piena autonomia.

In Italia i cittadini con problemi di sordità sono 66 mila, mille in Liguria, 500 a Genova.