SPEZIA. 18 AGO. La serata di ieri, 17 agosto, è stata caratterizzata da una bella iniziativa che ha coinvolto direttamente i Vigili del Fuoco di La Spezia.

In occasione della ricorrenza della Madonna Bianca di Porto Venere tutta la comunità portovenerese si è stretta attorno ad uno dei suoi compaesani, il Capo Squadra dei Vigili del Fuoco di Spezia, Palmas Fabiano, per riconoscergli un attestato di stima e gratitudine per un difficile soccorso svolto libero dal servizio.

L’episodio risale al 15 luglio, quando il CS Palmas viene avvisato da alcuni abitanti di Porto Venere, del propagarsi di un incendio in una abitazione del borgo.





La situazione è da subito critica: l’incendio è già generalizzato, le fiamme stanno avvolgendo l’abitazione e due persone, i coniugi proprietari della casa, sono in evidente pericolo.

Il CS Palmas, pur senza nessuna dotazione di sicurezza a disposizione, si attiva immediatamente per salvare e mettere in sicurezza i due, che riporteranno serie ustioni, allontanare i presenti e contenere l’incendio con mezzi di fortuna.

Ancora pochi secondi e poi l’esplosione: una bombola contenente GPL, stoccata insieme ad altre all’interno dell’abitazione è esplosa, distruggendo parte dell’immobile.

Soltanto il tempestivo intervento, la perizia ed il coraggio del CS Palmas hanno scongiurato una tragedia ben peggiore.

Arrivate sul posto le squadre di Vigili del Fuoco di La Spezia, hanno potuto estinguere l’incendio rapidamente grazie all’opera di contenimento dell’evento, impostata dal CS Palmas.

Alla presenza del Comandante Provinciale Calogero Daidone, il Sindaco di Portovenere, Matteo Cozzani, ha così consegnato una targa a Fabiano Palmas tra gli applausi e la commozione di tutti i portoveneresi: un abbraccio particolare dai signori Daniela e Giovanni, i coniugi salvati dal rogo, presenti alla cerimonia e che hanno voluto ringraziare personalmente il capo squadra dei Vigili del Fuoco.

E’ giusto ricordare che il gesto di ardimento del CS Palmas, non è solo frutto di grande coraggio, ma sottolinea la professionalità, l’addestramento, la formazione nonché l’esperienza che il personale dei Vigili del Fuoco acquisisce negli anni e che ne fa un corpo di professionisti sempre e comunque pronto, al servizio del cittadino.