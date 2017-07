GENOVA. 4 LUG. Una commerciante di 60 anni, abitante in via Buranello a Sampierdarena, è stata denunciata in stato di libertà per “indebito utilizzo, non essendo titolare, di carte di credito o di pagamento”.

La donna aveva prelevato 250 euro da uno sportello bancomat, utilizzando una carta bancomat risultata sottratta e di proprietà di 40 enne genovese, abitante a Serravalle Scrivia.

La furbetta è finita nei guai e dovrà anche restituire i soldi al malcapitato 40enne.