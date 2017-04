GENOVA. 13 APR. Ieri pomeriggio i Carabinieri della Stazione di Genova Prà hanno arrestato in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale Ufficio G.I.P. di Genova un pluripregiudicato italiano, disoccupato, 51 enne, residente a Genova.

I fatti risalgono alla mattina del 07 marzo scorso, quando un 55 enne di Genova Prà, abitante in via due dicembre, era stato allertato dal sistema di allarme circa il tentativo di intrusione nella propria abitazione di via due dicembre. Immediatamente dall’Ufficio dove si trovava a lavoro, si era recato a casa ed aveva trovato la porta finestra del salone forzata e la casa a soqquadro. Fortunatamente non era stato asportato nulla. Probabilmente i ladri si erano allontanati prima di riuscire ad arraffare qualcosa in quanto disturbati dal sistema di allarme che era scattato al momento dell’effrazione.

La vittima si era subito rivolta ai Carabinieri di Prà che grazie ad una serie di immagini del sistema di videosorveglianza sono riusciti ad identificare immediatamente il ladro.





Si tratta dell’arrestato, una vecchia conoscenza della Caserma di Prà, che in quel periodo, a causa dei numerosi reati a suo carico, si trovava agli arresti domiciliari per scontare un cumulo pena per reati contro il patrimonio. Praticamente, grazie ad un permesso che lo autorizzava a lasciare il proprio domicilio per ragioni personali, era riuscito ad allontanarsi da casa, che dista pochi metri dall’abitazione presa di mira, ed aveva tentato il colpo senza riuscirci.

Grazie agli accertamenti e alle risultanze investigative dei militari, il 10 aprile il Tribunale Ufficio GIP di Genova, su richiesta della Procura, ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere a suo carico.

Il pregiudicato genovese è stato arrestato e rinchiuso nel carcere di Marassi.