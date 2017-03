GENOVA. 8 MAR. Nel pomeriggio di ieri, nel corso di un servizio antidroga, la pattuglia della Stazione Carabinieri della Maddalena, in via di Prè, arrestava in flagranza di reato per il reato di “spaccio di sostanze stupefacenti” un marocchino di 35 anni abitante in salita del Prione.

L’immigrato aveva ceduto alcuni grammi di “hashish” in cambio di 20 euro, ad uno studente libanese di 25 anni, domiciliato in Salita San Gerolamo. Droga e soldi sequestrati. Il 35 enne andrà a processo con rito direttissimo, mentre il 25 enne sarà segnalato alla Prefettura come assuntore di sostanze stupefacenti.