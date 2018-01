Prè, tunisino 51enne arrestato per spaccio di eroina

Ieri uno straniero, in via di Prè, cedeva una dose di eroina in cambio di una modesta somma di denaro ad un genovese di 24 anni.

Notato lo scambio, lo spacciatore è stato fermato dai carabinieri della Stazione di Genova Maddalena e dai colleghi del C.I.O. Toscana.

Lo spacciatore è stato identificato in un tunisino di 51 anni, gravato di pregiudizi di polizia, ma mai rimpatriato.





A seguito della perquisizione, il nordafricano è stato trovato in possesso di 50 euro, verosimilmente provento dell’illecita attività, che sono stati sequestrati insieme alla droga.

Pertanto, il 51enne è stato arrestato in flagranza di reato per “spaccio di sostanze stupefacenti”.