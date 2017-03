GENOVA. 2 MAR. Ieri pomeriggio, in vico Santa Fede, nel centro storico, due stranieri, cedevano dello stupefacente poi risultato essere della cocaina, già suddivisa in dosi, per un peso complessivo di 2,2 grammi, ad una ragazza, in cambio di 100 euro, per poi allontanarsi. Notati dai Carabinieri della Stazione Maddalena, nel corso di un servizio antidroga, i tre sono stati fermati.

Identificati l’acquirente in una brasiliana di 22 anni, domiciliata a Genova, ma di fatto senza fissa dimora, sarà segnalata alla Prefettura. I due pusher, asseritamente senegalesi, uno di 52 anni, con pregiudizi di polizia e l’altro dichiaratosi minorenne, perquisiti, sono stati trovati in possesso di 180 euro, provento dell’illecita attività, sequestrati unitamente alla droga. Sono stati quindi tratti in arresto per spaccio di sostanze stupefacenti. Poco dopo, M. D. è stato accompagnato presso l’ospedale Galliera, dove i sanitari ne accertavano la maggiore età. Pertanto, è stato altresì deferito in stato di libertà per false dichiarazioni a pubblico ufficiale.