GENOVA. 18 GEN. Spari contro un autobus dell’Amt a Prà. E’ successo oggi intorno alle 15 sulle alture del ponente genovese. Incolume l’autista, ma uno dei vetri laterali, dietro la cabina di guida, è andato distrutto. Il bus era in servizio sulla linea 199 che dalla stazione di Voltri raggiunge i complessi residenziali del quartiere popolare.

La sparatoria è avvenuta in via Martiri del Turchino. A giudicare da un foro nel vetro sembra che uno dei colpi sia stato sparato da un’arma ad aria compressa. Sull’episodio sono in corso indagini da parte della polizia. Il conducente del bus e’ in servizio presso la rimessa di Cornigliano e non risulta che abbia mai ricevuto minacce.