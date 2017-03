GENOVA. 5 MAR. In Via Agostino Novella a Prà, i carabinieri, con l’ausilio di un’unità cinofila, durante un servizio antidroga hanno arrestato un genovese di 24 anni, ivi residente, nullafacente, pregiudicato, poiché a seguito di perquisizione, veniva trovato in possesso di grammi 47,5 di “marijuana” suddivisa in 13 involucri, di grammi 0,5 di “hashish”, di due bilancini e di materiale per il confezionamento. Il giovane è stato messo ai domiciliari.

Nello stesso ambito è stato denunciato in stato di libertà un altro genovese, di 27 anni 27, nullafacente, pregiudicato, poiché veniva trovato in possesso di grammi 0,9 di “hashish” e grammi 0,5 di “cocaina”.