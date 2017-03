GENOVA. 11 MAR. Erano da poco passate le 14 di ieri quando i vigili del fuoco sono intervenuti con la squadra di Multedo a Prà, Via Airaghi per una densa nube di fumo che si innalzava.

Giunti sul posto i pompieri hanno attaccato l’incendio a quattro cassonetti della spazzatura in fiamme, vicino a 2 tubazioni del gas.

Le fiamme, intercettate per tempo, non hanno creato danni alle condutture. Sul posto è intervenuta anche la Polizia Locale.

Non si lamentano feriti, la cause dell’incendio sono in via di accertamento.