Pra’ a quota 373 per l’avvio stagionale del Canottaggio

GENOVA. 16 MAR Domenica prossima, a partire dalle 9:30, scatta ufficialmente la stagione FIC Liguria con la prima regata 2017 nel campo di Genova Pra’ con organizzazione a cura dello Speranza Pra’ in collaborazione con il Comitato Regionale. Per i vogatori liguri, prima gara “in casa” dopo il battesimo sui 2000 metri avvenuto, per alcune società, domenica scorsa a Candia, Monate e San Miniato.

Sono 22 le società iscritte. Due in arrivo dal Piemonte (Verbanese, Canottieri Casale), tre dalla Lombardia (Arolo, Bellagina, Canottieri Lario), sedici da tutta la Liguria (Speranza Pra’, Agostino Moltedo San Michele di Pagana, Canottieri Voltri, Club Sportivo Urania, LNI Rapallo, Velocior Spezia, Canottieri Sampierdarenesi, Canottieri Santo Stefano al Mare, Canottieri Sanremo, Sportiva Murcarolo, Elpis Genova, Rowing Club Genovese, Argus Santa Margherita Ligure, LNI Savona, LNI Sestri Ponente) e due dalla Toscana (Canottieri Viareggio, Giunti). In totale 373 atleti (544 atleti/gara) che andranno a comporre 281 equipaggi. Elpis Genova, Rowing Club Genovese e Canottieri Sampierdarenesi, rispettivamente con 76, 55 e 41 iscritti, sono i club presenti con forze numeriche maggiori. Cadetti (75 atleti), Senior A e Junior (entrambi con 71) maschili sono le categorie maggiormente rappresentate.

Dopo l’apertura di domenica prossima, si tornerà a Pra’ domenica 30 aprile per i Campionati Regionali, sabato 13 e domenica 14 maggio per il Meeting Nazionale Allievi e Cadetti, sabato 20 e domenica 21 maggio per i Campionati Nazionali Universitari, domenica 25 giugno per l’ultimo appuntamento regionale.