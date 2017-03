Poveri nomadi: 9 milioni in 113 conti correnti e 29 immobili

GENOVA. 6 MAR. Roba da nababbi, non da poveretti bisognosi d’aiuto. Ventinove immobili fra cui ville in Sardegna e Svizzera, 52 terreni, 53 veicoli ed auto di lusso, 113 conti correnti e le quote di otto società. Sono i beni sequestrati da Carabinieri e Guardia di finanza di Genova a 13 gruppi famigliari nomadi, di origine sinti, che risiedono nei campi di Bolzaneto e dell’astigiano, ma anche alcuni sparsi nelle province di Milano, Vercelli, Carrara e Lodi.

Il valore complessivo del tesoro “congelato” ai nomadi ammonta a circa 9 milioni di euro. Il provvedimento adottato dalla procura genovese solitamente viene utilizzato anche per indagini inerenti la criminalità organizzata. In Liguria è una delle prime volte che viene usata in termini così consistenti.

“Bisogna capire – ha spiegato il procuratore capo di Genova Francesco Cozzi – che il crimine si combatte anche e soprattutto incidendo sul patrimonio dei criminali”.

“Un patrimonio economico pericoloso – ha aggiunto il comandante provinciale dei carabinieri Riccardo Sciuto – perché infiltra l’economia locale e la inquina”.

Secondo gli inquirenti, coordinati dal pm Federico Manotti, la presunta banda di nomadi era dedita prevalentemente ai furti in appartamenti. Il denaro veniva poi reinvestito in acquisti di case e terreni, ma anche quote societarie e auto di lusso. I beni sarebbero stati intestati in gran parte ad una trentina di prestanome, solitamente altri nomadi e famigliari con fedine penali linde. Per loro potrebbe scattare una denuncia per intestazione fittizia di beni.

“In alcuni casi – ha spiegato il comandante provinciale della Guardia di finanza Renzo Nisi – sono state le banche a segnalarci operazioni sospette sui conti”.