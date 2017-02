Possibile rallentamento in via Prà per manifestazione

GENOVA. 9 FEB. In Via Prà, presso l’area area ex IREN c’è un presidio di una trentina di lavoratori che manifestano per la cessione dell’area e la scelta dell’azienda di trasferire verso un’area di Campi.

I manifestanti stanno discutendo sulla possibilità di fare un corteo o altra azione di protesta, possibili ripercussioni sul traffico veicolare.

AGGIORNAMENTO. Alle ore 11,00 il numero dei manifestanti si è ridotto ad una decina che si limitano a mantenere il presidio. Non si registrano problematiche per la viabilità.