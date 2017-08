LA SPEZIA. 14 AGO. Come ogni anno, il 17 di Agosto, Porto Venere verrà vestita a festa per le celebrazioni della Madonna Bianca.

L’Associazione Turistica Pro Loco Porto Venere, la Parrocchia SS. Pietro e Lorenzo Porto Venere ed il Comune di Portovenere organizzano questa tradizionale manifestazione religiosa-culturale.

Anche quest’anno gli uomini del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico Liguria effettueranno la posa e l’accensione dei circa 2000 lumini che faranno brillare la Chiesa di San Pietro ed il Faraglione che si staglia verso il mare.





Per la posa dei lumini sono necessari tre giorni e personale in grado di lavorare in sicurezza anche su falesia, vista l’esposizione dello scenario a picco sul mare.

Per l’accensione dei lumini servono numerosi volontari che nel giro di poche ore permetteranno di ricreare quella magia incredibile che attira a Portovenere migliaia di persone e fedeli.