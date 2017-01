IMPERIA. 8 GEN. Potrebbe essere stata l’elevata velocità oppure un colpo di sonno ad aver causato lo scontro di una vettura contro le palme

Questa mattina all’alba a Imperia Porto Maurizio, un auto guidata da un giovane si è schiantata contro una palma.

L’auto stava procedendo in corso Garibaldi in direzione ponente, quando, per cause ancora da accertare, forse un colpo di sonno o l’alta velocità, è finita in testa coda e finendo a sbattere contro le palme che costeggiano la carreggiata.

Il giovane ha riportato leivi ferite ed è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso di Imperia.