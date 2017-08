Porto, Ferragosto di fuoco: previsti oltre 78.000 passeggeri

GENOVA. 15 AGO. Ferragosto da bollino nero oggi nel porto di Genova. Fra imbarchi e sbarchi dalle navi e dai traghetti da e per le isole ed il Nord Africa, è previsto il transito di 78mila passeggeri e 29mila veicoli.

Il Comando regionale della Capitaneria di Porto della Liguria ha quindi rafforzato i servizi di controllo nelle ore di maggior afflusso dei passeggeri in porto.

Inoltre, lungo i 330 chilometri della costa ligure proseguono i controlli nell’ambito dell’operazione “Mare Sicuro” per vigilare sulla sicurezza di bagnanti e diportisti. In servizio ci sono 200 militari, due elicotteri ed oltre 50 mezzi, fra motovedette e natanti specializzati in ricerca e soccorso.





A coordinare il lavoro dei militari è l’ammiraglio e comandante regionale Giovanni Pettorino, che nella giornata di Ferragosto farà visita ad alcuni dei 30 uffici della Capitaneria di Porto.

La Guardia costiera ricorda che per ogni emergenza in mare rimangono attivi il numero blu 1530 ed il numero unico 112.