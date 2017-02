GENOVA. 26 FEB. Quella che si svolgerà oggi al Porto Antico di Genova sarà una coloratissima festa di carnevale ispirata al mondo del Luna Park.

In calata Falcone e Borsellino e in via al Porto Antico spunteranno stand coloratissimi che ospiteranno giochi, personaggi ed animazioni varie per divertire tutti i bambini e le loro famiglie.

A partire dalle ore 14,00 baby dance e balli di gruppo si alterneranno a giochi, tiro al bersaglio, pesca fortunata, trampolieri che sgambetteranno, laboratori per realizzare maschere ispirate al mondo degli animali e, per il gran finale della giornata, uno spettacolo di magia lascerà i più piccoli letteralmente a bocca aperta.

Tutti i bambini sono invitati a partecipare in maschera, qualsiasi maschera andrà bene ma saranno soprattutto i personaggi ispirati alla saga cinematografica di Star Wars quelli che coloreranno la Festa di Carnevale del Porto Antico, mentre 2 abilissimi “truccabimbi” saranno a disposizione per decorare maschere “stellari” direttamente sui volti dei bambini.

L’ingresso è libero e tutti i giochi, le attività e i truccabimbi saranno gratuite, la Festa di Carnevale inizierà alle h. 14,00 e terminerà indicativamente verso le h. 18,00.

Il Carnevale del Porto Antico è organizzato dalla società Porto Antico di Genova/Ufficio Eventi in collaborazione con l’associazione CheIdea! Servizi per l’infanzia, con l’Associazione Culturale Sarabanda e con l’ENPA.

Come sempre, per info e aggiornamenti: www.portoantico.it