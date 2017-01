Pontedassio, mentre il parroco è a messa, i ladri colpiscono

IMPERIA. 8 GEN. Ieri nel tardo pomeriggio a Pontedassio, mentre il parroco stava celebrando la Messa i ladri ne hanno approfittato, sono entrati nella canonica e hanno portato via oggetti per circa 20 mila euro

Il furto sarebbe avvenuto tra le 17:30 e le 18:30 nella canonica della chiesa di Santa Margherita, a Pontedassio.

Da una cassaforte i ladri hanno portato via diversi preziosi, tra cui oggetti in argento di cui due calici ed un ostensorio e alcuni gioielli in oro di proprietà del sacerdote.

Non risultano segni di effrazione nè sulla porta e neppure sulle finestre della canonica. Per questo i carabinieri, che indagano sul caso, ritengono che i ladri siano passati dalla chiesa essendo comunicante con la canonica.