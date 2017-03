GENOVA. 9 MAR. “La sicurezza e la salute del lavoro degli Operatori di Polizia”. Il Convegno si è tenuto ieri a Palazzo Tursi.

“Dopo il gradito saluto del Questore Sergio Bracco – spiega il segretario regionale del Coisp Matteo Bianchi – abbiamo ascoltato gli interventi dei professori Chiorri, Vellutino e Moretti, che sono esperti del settore della sicurezza del lavoro e stress correlato, con particolare attenzione al nuovo progetto della sorveglianza sanitaria. Il convegno ha permesso lo sviluppo di discussioni e interventi che sono stati graditi dal numeroso pubblico intervenuto, costituito da addetti ai lavori e da gente comune.

Sono intervenuti altresì esponenti della politica locale tra cui il gradito saluto del Vicepresidente del Consiglio Comunale Stefano Balleari, che ha avuto modo di sottolineare la vicinanza con le forze dell’ordine, consapevole della gravità e dell’importanza della mansione svolta dalla Polizia di stato in una città così delicata come Genova. Stessa vicinanza è stata espressa dal consigliere regionale di “Fratelli d’Italia” Matteo Rosso, sottolineando la disponibilità al confronto e al sostegno alle nostre iniziative. A margine del Convegno citato si è tenuto il Congresso Provinciale Coisp per il rinnovo delle cariche provinciali; all’unanimità è stato eletto Segretario Provinciale Generale Marco Venturino, poliziotto in servizio presso la questura di Genova, a cui va l’augurio di buon lavoro e successo nell’attività sindacale. La segreteria provinciale, rinnovata praticamente in toto, sarà al suo finaco per continuare nel cammino della tutela dei diritti delle donne e degli uomini della Polizia di Stato”.