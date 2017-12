Politiche 2018, CasaPound scende in campo anche a Genova

“Raccolta firme per la campagna elettorale di CasaPound Italia”.

Lo avevano promesso durante il convegno che si era svolto a Nervi.

Ora i militanti genovesi del movimento di estrema destra, che tra mille polemiche e attacchi degli estremisti di sinistra hanno aperto la nuova sede in via Montevideo, ieri hanno annunciato ufficialmente l’intenzione di presentare i candidati alle prossime elezioni politiche, previste a marzo 2018.





Ecco il testo dell’annuncio pubblicato su Facebook.

“COSA CI SERVE:

Affinché la nostra lista sia presente sulle schede elettorali dobbiamo raccogliere le firme in ogni collegio elettorale.

Verranno raccolte per le elezioni politiche che, con ogni probabilità, si terranno il 4 marzo 2018.

COME CI PUOI AIUTARE:

Firmando per la nostra lista. Farlo non comporterà nulla, se non il fatto che potrai firmare soltanto per una lista.

Precisiamo che i partiti già in Parlamento non dovranno raccogliere firme: di conseguenza il fatto di firmare per noi non pregiudica il sostegno, anche successivo, ad altri partiti o movimenti.

Possono firmare le liste gli elettori dai 18 anni in su.

QUANDO E DOVE FIRMARE:

Metteremo a disposizione i moduli nelle prossime settimane, indicando a tutti voi il luogo.

Sarà nostra cura distribuirli in tutti i Comuni della provincia di Genova (ufficio anagrafe/elettorale), cosicché sarà possibile andare a firmare presso il vostro comune di residenza.

Organizzeremo inoltre una serie di eventi sparsi per tutta la provincia.

COSA PUOI FARE DA SUBITO:

Nel frattempo, potete iniziare a contattarci tramite messaggio privato su questa pagina, CasaPound Italia Genova, o con una mail a casapoundgenova@gmail.com, indicando:

– nome e cognome;

– comune di residenza;

– contatto (numero di telefono o email).

In caso di trasferimento recente del comune di residenza, vi preghiamo di accertarvi in anticipo in quale comune siete iscritti nelle liste elettorali.

Inoltre, potete sfruttare le imminenti festività per fare passaparola con amici e parenti, mobilitandoli per il momento opportuno.

Condividete questo post sulle vostre bacheche. Create dei gruppi di patrioti pronti a sostenere le nostre battaglie.

PERCHE’ E’ IMPORTANTE FARLO:

La raccolta firme è il primo fondamentale passo per portare CasaPound in Parlamento. Ogni Comune, ogni Provincia ed ogni Regione sono assolutamente fondamentali per il risultato finale. Ogni firma, come ogni voto, sono un passaggio basilare.

Il tuo aiuto diventa dunque un atto di militanza”.