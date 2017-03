“Poesie di...classe” nella Giornata della Poesia

SANTA MARGHERITA 20. MAR. “Giornata Internazionale della Poesia” è celebrata nelle scuole della primaria dell’Istituto Comprensivo al cinema-teatro Centrale di Santa Margherita Ligure, alle ore 14.00 di martedì 21 Marzo 2017. “POESIE DI…CLASSE” questo è il titolo scelto per la manifestazione, nei giorni scorsi tutti i bambini hanno scritto, singolarmente o a gruppi, una poesia a tema libero, poi le insegnanti hanno fatto una prima scrematura, scegliendone tre per ogni sezione, rilegate in un fascicoletto. Martedì le poesie finaliste saranno lette e poi giudicate da una giuria, presente in sala, formata da rappresentanti del mondo della scuola e della cultura, presieduta da Paolo Donadoni Sindaco di Santa Margherita, che anche lui ama scrivere proprio poesie. In questa occasione i bambini saluteranno anche l’arrivo della Primavera esibendosi in canti corali, per la gioia dei genitori e di quanti vorranno intervenire. « Un ringraziamento va alla famiglia Passalacqua ‒ spega Giuliana Gamalero, referente progetti “teatro ed espressività”‒ per aver messo gratuitamente a disposizione il cinema/teatro Centrale e a Marco Costa per il suo prezioso contributo materiale e professionale, ripagato unicamente dal sorriso dei nostri alunni.» ABov.