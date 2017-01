GENOVA. 19 GEN. Solo dopo aver avviato una relazione con la moglie di un medico, un pm di Firenze avrebbe chiesto la misura degli arresti domiciliari nei confronti del dottore diventato un suo “rivale in amore”. La procura genovese, competente sui casi in cui sono coinvolti i colleghi toscani, ha quindi aperto un fascicolo sul magistrato di Firenze.

La ghiotta vicenda approdata a Genova ha origine dalla separazione tra i coniugi fiorentini, ossia il medico e la moglie, pure lei dottoressa. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, nel luglio 2015 la donna, madre di due bambini, avrebbe sporto denuncia dopo una violenta discussione con il marito, affermando di essere stata minacciata anche di morte. Nel frattempo, anche il marito aveva replicato alle accuse della moglie con una contro querela. Sembra che il magistrato, ora sotto inchiesta a Genova, a cui venne assegnato il caso, avesse in un primo tempo ritenuto che non vi fossero concreti elementi per sostenere l’accusa. Il pm, infatti, avrebbe chiesto l’archiviazione per ben due volte, ma il giudice per le indagini preliminari aveva imposto ulteriori accertamenti. A quel punto, il sostituto procuratore aveva deciso di sentire i protagonisti e aveva conosciuto la dottoressa con cui, secondo l’esposto, avrebbe instaurato una relazione.

Poco dopo, il magistrato avrebbe chiesto per il marito e “rivale” gli arresti domiciliari. Nell’esposto contro il magistrato fiorentino, fascicolo trasferito per competenza alla procura di Genova e in cui si ipotizza il reato di corruzione, il medico ha allegato le foto scattate da un investigatore privato in cui sarebbe ritratta la moglie, ossia la persona offesa del presunto reato, che entrava in più occasioni, anche di notte, nella casa del magistrato e che vi si tratteneva per ore.