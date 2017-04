GENOVA. 3 APR. La procura di Genova oggi ha chiesto la condanna a quattro anni di reclusione per Umberto Bossi e quattro anni e sei mesi per Francesco Belsito, nell’ambito dell’inchiesta sulla presunta maxi truffa ai danni dello Stato.

Il pm ha anche chiesto la condanna a cinque anni ciascuno (oltre a una multa da 17 mila euro) per gli imprenditori Paolo Scala e Stefano Bonet, due anni e nove mesi per gli ex revisori contabili Diego Sanavio e Antonio Turci, e due anni e quattro mesi per il terzo revisore Stefano Aldovisi.

Inoltre, i magistrati dell’accusa hanno chiesto la confisca di oltre 56 milioni di euro alla Lega Nord in quanto “percettore delle indebite appropriazioni dei soldi pubblici”.

Bossi, Belsito e i tre revisori sono accusati di truffa ai danni dello Stato perché chiesero e ottennero dal Parlamento oltre 56 milioni di euro che avrebbero usato per scopi personali. Scala e Bonet sono accusati insieme con Belsito di riciclaggio, perché avrebbero collaborato al trasferimento all’estero di parte dei soldi ottenuti. Il processo proseguirà il 18 aprile.