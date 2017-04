GENOVA. 14 APR. Matteo Rosso, coordinatore regionale Fratelli d’Italia- AN, Gianni Plinio vice coordinatore regionale Fratelli d’Italia- AN, Gianni Berrino, assessore regionale, Ubaldo Borchi, commissario genovese e Stefano Balleari, capolista FDI- AN, ieri hanno incontrato il candidato sindaco del centrodestra Marco Bucci, in vista delle elezioni amministrative ed alla vigilia della commemorazione della morte dell’eroe genovese Fabrizio Quattrocchi, ucciso senza pietà dagli islamisti il 14 aprile 2004.

“Il colloquio ha evidenziato la completa consonanza politica e programmatica tra Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, ed il candidato Sindaco Marco Bucci – hanno dichiarato i dirigenti di Fratelli d’Italia – prendiamo atto, con piacere, che Bucci ha accolto alcuni nostri punti qualificanti per il programma per Tursi, quali quelli relativi alla sicurezza ed al contrasto dell’immigrazione clandestina e soprattutto all’istituzione del ‘Quoziente Genova’ e cioè di un quoziente familiare comunale con riduzioni tariffarie per tutti i servizi comunali a favore delle famiglie italiane numerose ovvero con anziani e disabili”.

“Particolare interesse – hanno aggiunto gli esponenti di FdI – ha suscitato in Marco Bucci la richiesta di titolazione di due vie o piazze della nostra città agli eroi genovesi Fabrizio Quattrocchi e Luigi Ferraro, insigniti di Medaglia d’Oro al Valor civile alla memoria per il loro coraggio e senso patriottico. Ci ha fatto piacere la disponibilità di Marco Bucci che ha voluto manifestare la sua gratitudine per l’impegno serio e leale di Fratelli d’Italia che considera un fattore determinante per vincere la sfida di Tursi”.





“E’ importante – ha spiegato il vice presidente del consiglio comunale Stefano Balleari – dedicare una via a Fabrizio, morto da Italiano fiero di esserlo ed è di quella fierezza che dovremmo attingere per i momenti in cui non ci sentiamo fieri della nostra Patria, ma anche della nostra Genova.

Lui è un simbolo. Noi dobbiamo andare fieri della nostra Patria e della nostra Genova e portarla onorevolmente nel cuore sempre”.