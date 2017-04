GENOVA. 14 APR. Matteo Rosso, coordinatore regionale Fratelli d’Italia- AN, Gianni Plinio vice coordinatore regionale Fratelli d’Italia- AN, Gianni Berrino, assessore regionale, Ubaldo Borchi, commissario genovese e Stefano Balleari, capolista FDI- AN al consiglio comunale, ieri hanno incontrato il candidato sindaco del centrodestra per il Comune di Genova Marco Bucci.

“Il colloquio ha evidenziato la completa consonanza politica e programmatica tra Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, ed il candidato Sindaco Marco Bucci – hanno dichiarato i dirigenti di Fratelli d’Italia – prendiamo atto, con piacere, che Bucci ha accolto alcuni nostri punti qualificanti per il programma per Tursi, quali quelli relativi alla sicurezza ed al contrasto dell’immigrazione clandestina e soprattutto all’istituzione del ‘Quoziente Genova’ e cioè di un quoziente familiare comunale con riduzioni tariffarie per tutti i servizi comunali a favore delle famiglie italiane numerose ovvero con anziani e disabili”.

“Particolare interesse – hanno aggiunto gli esponenti di FdI – ha suscitato in Marco Bucci la richiesta di titolazione di due vie o piazze della nostra città agli eroi genovesi Fabrizio Quattrocchi e Luigi Ferraro, insigniti di Medaglia d’Oro al Valor civile alla memoria per il loro coraggio e senso patriottico. Ci ha fatto piacere la disponibilità di Marco Bucci che ha voluto manifestare la sua gratitudine per l’impegno serio e leale di Fratelli d’Italia che considera un fattore determinante per vincere la sfida di Tursi”.