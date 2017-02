CHICAGO.15 FEB. Playboy torna sui suoi passi facendo ritornare i nudi in copertina proprio nell’ultimo numero.

Così dopo un anno di ‘clausura’ con le nudità bandite, Playboy celebra l’evento su Twitter con l’hashtag #NakedIsNormal.

La decisione di non pubblicare più nudi in copertina era stata presa considerandola non più alla moda nell’era di internet e del porno online.

Ed ecco in anteprima la prossima copertina del giornale per adulti al grido di “NAKED is normal”.