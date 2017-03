GENOVA. 10 MAR. Questa sera di venerdì 10 marzo, a partire dalle ore 21.30, in Aula Planetario avrà luogo la proiezione “Stelle e costellazioni delle notti d’inverno”, mentre nel nuovo Planetario del Parco delle Mura, sempre a partire dalle 21.30, avrà luogo l’animazione “Viaggio nello spazio-tempo”, una speciale proiezione full-dome alla scoperta della teorie che riguardano l’origine dell’universo. Al telescopio dell’Osservatorio, sempre dalle ore 21.30 e condizioni meteo permettendo, tramite turni ripetuti di circa 30 minuti, si effettuerà un’osservazione pubblica della Luna e degli astri dell’inverno.

Mentre domenica 12 marzo si terrà la Giornata Internazionale dei Planetari (http://www.ips-planetarium.org/?page=IDP). Le attività iniziano alle ore 15.00 in Aula Planetario con la proiezione “Il coyote e le stelle” e proseguono alle ore 16.00 con “I bimbi e l’abat-jour del cielo” e alle ore 17.00 con “In viaggio fra i pianeti”. Nel nuovo Planetario del Parco delle Mura, alle ore 16.00 e alle ore 17.00, proprio in occasione dell’International Day of Planetariums, avrà luogo il nuovo laboratorio didattico “Odissea Terra”, un’attività dedicata alla storia del nostro pianeta, dagli albori fino all’estinzione dei dinosauri. Al telescopio dell’Osservatorio, a partire dalle ore 15.00 e fino alle 16.00, tramite turni ripetuti di circa 30 minuti, effettueremo un’osservazione pubblica del Sole con un telescopio munito di filtro H-alpha che permette l’osservazione in sicurezza di macchie, facole e protuberanze.

Le attività che è possibile seguire variano da una soltanto (una proiezione in planetario, il laboratorio didattico, l’osservazione al telescopio) a una combinazione fra esse, a scelta dei visitatori. Il contributo richiesto varia a seconda di quali attività si sceglie di fare: in caso dell’osservazione al telescopio (attività possibile soltanto in caso di condizioni meteo favorevoli) il contributo è 3 € per gli adulti e 2 € per i bimbi fra i 4 e i 12 anni. Per ogni proiezioni in Planetario o per la partecipazione al laboratorio didattico il contributo richiesto è 5 € per gli adulti e 4 € per i bambini dai 4 ai 12 anni.