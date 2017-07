Più controlli nei caruggi: straniero scippa turista, acchiappato da polizia locale

GENOVA. 31 LUG. Sabato scorso, intorno alle 16,30, gli agenti di una pattuglia della Polizia Municipale, impegnata in un servizio di sorveglianza nel centro storico, ha acchiappato in piazza Raibetta uno straniero che aveva appena tentato di strappare un borsello ad un turista italiano.

Il turista ha tentato di reagire e l’aggressore lo ha colpito con un corpo contundente, ferendolo ad una mano per poi fuggire.

Il malvivente, già noto alle forze dell’ordine perché gravato di pregiudizi di polizia, è stato quindi fermato nell’immediatezza dagli agenti e condotto presso la Questura, dove è stato sottoposto ad identificazione.





Arrestato e rinchiuso in una camera di sicurezza di via Diaz, stamane lo scippatore è stato fatto uscire per essere giudicato in Tribunale con rito direttissimo.

Il processo, però, si è concluso solo con l’applicazione del divieto di soggiorno nel territorio del Comune di Genova.

Di nuovo fuori.