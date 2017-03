Pitone reale abbandonato nella spazzatura a Molassana

GENOVA. 15 MAR. Un pitone reale è stato abbandonato nella spazzatura con il terrario. A notarlo alcuni cittadini accanto ai cassonetti dell’Amiu, in zona Montesignano, sopra Molassana, in Valbisagno.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Forestale che si occupano degli animali come il pitone reale protetti dalla convenzione di Washington.

L’animale verrà affidato alle cure dei medici del Centro recupero animali selvatici dell’Enpa di Campomorone.

Il proprietario del pitone se identificato rischia, ora, una denuncia penale per abbandono e maltrattamento di animale.

Si tratta di un animale che se avvicinato dagli sconosciuti, può anche mordere. Fra le ipotesi per spiegare l’abbandono quello che fosse stato acquistato attraverso canali clandestini e per questo il proprietario non potesse affidarlo ad un ente o un’associazione ufficiale.