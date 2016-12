Pisa-Spezia, Piu “Difficile trovare spazi”

LA SPEZIA 25 DIC. Tocca ad uno dei tanti giovani della truppa aquilotta, ovvero Alessandro Piu, presentarsi ai microfoni della stampa al termine della sfida dell’ “Arena Garibaldi”: “Il Pisa è una squadra molto chiusa, che concede veramente poco agli avversari ed anche oggi è stato difficile trovare lo spazio necessario per andare alla conclusione; anche noi abbiamo concesso pochissimo ai nostri avversari, i quali hanno provato per tutta la partita a ripartire dopo aver recuperato la palla, ma siamo stati bravi a non rischiare praticamente niente.

Nel primo tempo siamo stati un po’ troppo lenti, adattandoci forse al loro ritmo, mentre nella ripresa abbiamo tentato qualcosa in più, ma purtroppo non siamo riusciti a trovare il gol ed alla fine portiamo comunque via un punto importante, anche se ci sarebbe piaciuto vincere, non solo per la classifica, ma soprattutto per tutta la città.

Il gol? Sono un attaccante e vivo per quello, ma devo avere pazienza, so che continuando a lavorare con impegno e determinazione tornerò a gonfiare la rete.



Dispiace non aver potuto contare sull’apporto dei nostri tifosi, ma abbiamo compreso le loro ragioni ed anche per quello ci sarebbe piaciuto regalargli una vittoria; ora pensiamo a mercoledì, con il Vicenza che verrà a giocare al “Picco” e che troverà uno Spezia che in tutti i modi proverà a vincere davanti al proprio pubblico per chiudere l’anno nel migliore dei modi”.