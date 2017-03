GENOVA. 23 MAR. “Grazie a tutti per il sostegno e la fiducia. #GenovaCambiaMusica Genova non ha più tempo… e noi siamo pronti!!

Siamo pronti a strapparla dalle mani di un sistema di potere che la amministra da oltre quarant’anni facendo sempre i propri interessi e mai quelli della collettività.

Siamo pronti a restituirla ai legittimi proprietari, i cittadini genovesi.

Siamo pronti a lottare contro tutto e tutti “in direzione ostinata e contraria” per il bene della nostra città.

Siamo pronti a subire attacchi, sapendo che ascolto, impegno e lavoro sul territorio saranno le uniche nostre risposte. Noi parliamo solo di temi.

Siamo pronti a restituire ai cittadini Istituzioni degne di questo nome.

Siamo pronti a dimostrare che i “professionisti” della politica non possono essere la soluzione a quei problemi che loro stessi hanno creato.

Siamo pronti ad amministrare Genova con una logica moderna e meritocratica anziché “poltronistica” e “partitocratica”.

Siamo pronti a far rivivere la città più bella del mondo, restituendo gli spazi pubblici alla cittadinanza.

Siamo pronti a creare una rinnovata armonia tra il Porto e la città.

Siamo pronti a far risplendere in tutti noi l’orgoglio di dire “Io sono genovese”.

Vogliamo, insieme a tutti voi, ricordare al mondo che siamo La Superba. Noi siamo pronti. #Genova2017″

E’ il post pubblicato oggi su Facebook dal candidato sindaco del M5S Luca Pirondini, che ha rotto il silenzio stampa parlando solo sul social network, dopo il pasticcio delle Comunarie pentastellate genovesi e la bufera che si è abbattuta sul Movimento di Beppe Grillo per l’annullamento della vincente Marika Cassimatis.

Pirondini nel suo post ha inoltre citato Francesco Petrarca: “Vedrai una città regale, addossata ad una collina alpestre, superba per uomini e per mura, il cui solo aspetto la indica Signora del Mare: Genova” e poi ha aggunto: “PS a breve faremo incontri aperti a tutta la cittadinanza per discutere insieme, approfondire e scrivere il programma”.