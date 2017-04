GENOVA. 6 APR. Primo confronto pubblico fra i candidati sindaci di Genova alle prossime elezioni amministrative, in programma l’11 giugno. Gianni Crivello, assessore uscente e per il centro sinistra, Gianni Bucci per il centrodestra, Luca Pirondini per il M5S, Arcangelo merella per la lista Ge9si, si sono dati appuntamento stamane all’assemblea pubblica organizzata da Spediporto nella sala della Grida del palazzo della Borsa in via Venti Settembre.

Professionisti ed imprenditori genovesi hanno rivolto domande ai candidati sul futuro di città, porto ed aeroporto.

“Per Genova ci vuole anche un assessorato dedicato a porto e waterfront – ha detto Bucci – perche’ abbiamo bisogno di persone che studino il sistema e ci alleino con il futuro. Il waterfront e’ una cosa in divenire. L’amministrazione deve fare in modo che le cose avvengano in fretta, trovare le soluzioni per fare andare avanti le cose e non per bloccarle: si parla di Blueprint da 3-4 anni senza aver ancora realizzato qualcosa, questo e’ il problema della città”.

“Siamo contrari ad ogni ipotesi di trasferimento delle riparazioni navali – ha aggiunto Crivello, condividendo l’impostazione del centrodestra in Regione – bisogna anzi ampliare la loro presenza collegata al porto e alla nautica. Le nuove tecnologie sono fondamentali per il futuro del nostro porto, ma non penso a soluzioni estreme: devono essere mirate a temi come la sicurezza sul lavoro e la sostituzione di lavorazioni pericolose. Il Blueprint e’ un disegno condivisibile. Rappresenta la base per attrarre nuovi investitori da affiancare ai 28,5 milioni di euro arrivati finora dallo Stato”.

“In 5 anni – ha spiegato Pirondini – si può aprire un iter per avere una zona economica speciale all’interno del porto. Si sente parlare di zona franca da tanti anni, ma non si riesce mai a concretizzare. Lo snodo è quello della Commissione europea e credo che nel giro di un mandato amministrativo sia un obiettivo che si possa anche portare a termine”.