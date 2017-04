GENOVA. 6 APR. Primo confronto pubblico fra i candidati sindaci di Genova alle prossime elezioni amministrative, in programma l’11 giugno. Gianni Crivello, assessore uscente e per il centro sinistra, Gianni Bucci per il centrodestra, Luca Pirondini per il M5S, Arcangelo merella per la lista Ge9si, si sono dati appuntamento stamane all’assemblea pubblica organizzata da Spediporto nella sala della Grida del palazzo della Borsa in via Venti Settembre.

Professionisti ed imprenditori genovesi hanno rivolto domande ai candidati sul futuro di città, porto ed aeroporto.