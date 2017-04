GENOVA. 10 APR. Ancora una notte di incendi dolosi a Genova. E’ accaduto nel quartiere Foce, dove il piromane, che colpisce da due settimane, la scorsa notte ha incendiato quattro postazioni di cassonetti fra via Santa Zita, corso Torino, piazza Rossetti, via Magnaghi, bruciando in tutto 20 contenitori della rumenta.

Le fiamme hanno danneggiato anche sei veicoli, scooter e auto. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco e le pattuglie della polizia. Gli investigatori sono certi che si tratti dell’azione di un piromane. Lo stesso, probabilmente, che venerdì notte ha appiccato le fiamme in via della Libertà, provocando il rogo di due auto e ingenti danni alla facciata del palazzo e a due negozi (tra cui una pescheria). Un raid simile una settimana prima era avvenuto alla stessa zona in via Pisacane, in danno di una gelateria. Indagini in corso, ma il piromane non è stato ancora acchiappato.