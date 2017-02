Pirata della strada urta pedone e fugge: acchiappato

GENOVA. 16 FEB. 5. A Sestri Levante, Carabinieri della locale Compagnia Carabinieri, al conclusione di accertamenti, hanno deferito in stato di libertà per “lesioni personali stradali colpose” un 56 enne abitante in quel comune.

L’automobilista, nei giorni scorsi, alla guida della propria autovettura, urtava senza poi fermarsi, una 46 enne moldava in piazza Dante. La straniera, soccorsa e trasportata presso l’ospedale di Lavagna, veniva medicata e dimessa con una 10 giorni di prognosi.