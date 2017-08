Piper’s Night, i racconti di cornamuse a Sassello ed Arnasco

SAVONA. 18 AGO. In qualità di strumento affascinante e peculiare, la cornamusa da duemila anni ha il suo posto nel panorama degli strumenti musicali, assumendo nomi e caratteristiche differenti a seconda del paese e della cultura di insediamento.

Tradizione irlandese, scozzese, francese, anche italiana: il repertorio per questo strumento è ricco e variegato. Che sia l’irlandese Uilleann Pipes o la Musette bourbonnaise della Francia centrale, la cornamusa, ogni volta, incanta con il suo timbro inconfondibile, velato di malinconia.

Due sono gli appuntamenti con Racconti di cornamuse, itinerario musicale attraverso la musica irlandese, francese e del nord Italia con Fabio Rinaudo (Uilleann Pipes e Musette bechonet) e Claudio De Angeli (chitarra).





Il primo, lunedì 21 agosto, ore 21.15, presso il Polo Museale ex convento Frati Francescani al Sassello e martedì 22 agosto – ore 21.15 – in Piazza IV Novembre ad Arnasco fraz. Chiesa.

I concerti sono inseriti nella rassegna Musica nei Castelli di Liguria

Fabio Rinaudo da circa trenta anni e’ attento studioso ed interprete della cornamusa, in particolare della Uilleann Pipes, la cornamusa irlandese, e della cornamusa del centro Francia.

È il fondatore del gruppo di musica irlandese Birkin Tree, la band italiana di musica irlandese più famosa in Europa, e dei Liguriani, ensemble di musica tradizionale ligure e piemontese, con la quale hanno tenuto centinaia di concerti in Italia ed Europa.

Ha al suo attivo più di 75 lavori discografici riguardanti la musica tradizionale, la musica antica e la musica leggera, collaborando anche in trasmissioni televisive sulle reti Rai e Fininvest.

Claudio De Angeli, Chitarrista genovese, si dedica da anni allo studio e all’esecuzione di musiche acustiche e tradizionali.

Già allievo di Armando Corsi e di Beppe Gambetta collabora stabilmente con il giovane organettista Filippo Gambetta, con il quale ha partecipato all’incisione di due album per l’etichetta Felmay e si è esibito in diversi festival in Canada, Stati Uniti, Germania, Finlandia e Italia.

Autore di canzoni e brani strumentali, si dedica da anni alla musica tradizionale irlandese è parte del gruppo Ca Reel On e collabora con i Birkin Tree.